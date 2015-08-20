تعرض مركز حدودي بجازان لإطلاق نار من اليمن

جدة - واس

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الرابعة من صباح أمس الأربعاء الموافق 4/11/1436ه تعرض أحد مراكز حرس الحدود بمنطقة جازان لإطلاق نار كثيف من داخل الأراضي اليمنية، حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه والرد على مصدر النيران بالمثل والسيطرة على الموقف. وقد نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد الجندي أول حمد بن علي حسن الكعبي، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.