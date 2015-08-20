بالصور: الفاشنيستا فوز الفهد بإطلالات لافتة

منذ انطلاقة مواقع التواصل الاجتماعي ظهر العديد من الفتيات اللواتي مثّلن أناقة فتيات المجتمع الخليجي؛ ومن بينهنّ الفاشينيستات الخليجيات البارزات، اخترنا الكويتية فوز الفهد لنعرّفكن إلى ستايلها وأناقتها في السطور الآتية:

تميزت فوز الفهد بجمالها المبهر وشعرها الغزير الرائع الذي جعل العديد من متابعاتها يطلبن منها باستمرار روتين العناية الخاصّ بشعرها، كما عرفت بأناقتها وستايلها العملي البسيط والعصري الذي تظهر فيه باستمرار. ولعلّ تنقلها بين لندن والكويت أثناء نشأتها قد ساهم في تشكيل ستايلها الخاص لما نراه في الصور أعلاه .

اعترفت فوز في السابق بأن المكياج هو اهتمامها الأول، على الرغم من أنّ ذلك لم يقلّل من أهمية تنسيقاتها وأناقتها. وهي تؤكد في كلّ إطلالة لها قدرتها على تنسيق أيّ قطعة في إطلالة أنيقة ومتكاملة . وقد تنوّعت إطلالاتها بين الإطلالات العصرية بالجينز والفساتين القصيرة ، إلى جانب العباءات الخليجية والدرّاعات التي تحمل أسماء أشهر مصمّمات الخليج .

إن أردت أن تستوحي من أناقة فوز الفهد فعليك أن تولي اهتماماً كبيراً لإطلالتك الكاملة، بدءاً من الزي والتنسيق وانتهاء بالمكياج والشعر.

شاهدي معنا أمثلة على إطلالات فوز الفهد الأنيقة، وشاركينا برأيك!

سيعجبك أيضاً: