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دعوة إلى تمويل برامج ضد التطرف خلال اجتماع فى موريتانيا

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دعوة إلى تمويل برامج ضد التطرف خلال اجتماع فى موريتانيا دعوة إلى تمويل برامج ضد التطرف خلال اجتماع فى موريتانيا
دعا شيخ موريتانى الأربعاء جميع الدول الى تخصيص "قسم كبير" من ميزانيتها للتصدى للتطرف عبر برامج ثقافية.

وقال الشيخ عبد الله بن بيه فى افتتاح منتدى دولى فى نواكشوط لمدة يومين حول التطرف "نقترح على كل دول العالم ان تخصص قسما كبيرا من ميزانيتها من اجل التصدى للتطرف".

وأوضح ان التمويل يجب ان يخصص ل"برامج ثقافية تهدف الى حماية الشبان والنساء من محاولة الانضمام الى التطرف".

وضم المنتدى الذى دعت اليه موريتانيا وافتتحه رئيس يحيى ولد حدمين، باحثين من المغرب والساحل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى.

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مصر 365

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