سعيد طرابيك: زواجى ليس "مغامرة".. وسارة: رفضت رجال أعمال بسبب حبى له

قال الفنان سعيد طرابيك، إنه لم يكن يتخيل حجم الضجة التى أثيرت حول زواجه بالفنانة الشابة سارة طارق، كاشفاً عن خوضه تجربة زواج سابقة، وصفها بـ"القاسية" وتخلص منها فى شهر رمضان الماضى.

وأضاف "طرابيك"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بى سى مصر" الأربعاء، أن إعجابه بـ"سارة" بدأ منذ مسلسل "عرفة البحر" بطولة الفنان الراحل نور الشريف، وقرار ارتباطه بها لم يكن صعباً ولا يعد مغامرة بالنسبة له.

ورداً على سؤال حول إقامة حفل زواجه بعد أيام من وفاة الفنان نور الشريف، أوضح "طرابيك" أن الفنان الراحل نور الشريف توفى يوم الثلاثاء، والعزاء كان الجمعة التالية، وقام بعقد قرانه السبت، وشارك فى مراسم دفن الفنان الراحل وجنازته.

ووصف "طرابيك" والد "سارة" بأنه من المستنيرين، ولم يعترض أبداً على قرار زواجهما.

بدورها قالت الفنانة الشابة "سارة طارق"، زوجة الفنان "طرابيك"، إنها لا تعرف سبب الهجوم عليهما بسبب زواجهما، قائلة "لقيت فى "سعيد" حاجات مش موجودة فى أى شاب، فهو إنسان بمعنى الكلمة وماشفتش شاب زيه فى الدنيا"، مشيرة إلى رفضها شبابًا كثيرين بسبب حبها لـ"سعيد" كان من ضمنهم رجال أعمال.

وأوضحت "سارة" لـ"يحدث فى مصر"، قرار ارتباطى بـ"سعيد" نابع منى شخصياً، ولم أسمع لآراء الآخرين التى كانت تحضنى على الرفض.