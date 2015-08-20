بالصور.. مياه الصرف الصحى تغرق شوارع حى ثانى بالإسماعيلية وبدون انقطاع

تشهد شوارع رضا والدقهلية والعشرينى والعلاقمة وعدد من التقاطعات الفرعية والحوارى لهذه الشوارع بحى ثانى كارثة منذ فترة، حيث أغرقت مياه الصرف الصحى هذه الشوارع، بسبب عدم قدرة محطة الصرف الصحى على استيعاب كميات مياه الصرف وتهالك الخطوط الرئيسية.

وقال الأهالى إنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسئولين فى شركة المياه والصرف الصحى ومحافظ الإسماعيلية بسبب هذه المشكلة التى تؤثر على سلامة المواطنين وزار اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بزيارة المنطقة وشاهد الكارثة على الطبيعة وأعطى توجيهاته لرئيس شركة المياه ورئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية بضرورة حل هذه المشكلة إلا أنها مازالت قائمة ومازالت مياه الصرف الصحى تملأ الشوارع وتكاد تدخل المنازل وخاصة الأدوار الأرضية.

ومن جانبه قال المهندس على حسين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمدن القناة أنه يتابع المشكلة مع رئيس قطاع الإسماعيلية تلك وأنه أعطى توجيهاته بمتابعة تفعيل عمل البدالة واستكمال الإجراءات الخاصة بالحل العاجل لمواجهة كميات الصرف الناتجة عن زيادة الأبراج والوحدات السكنية بهذه المناطق، مشيرا إلى أن اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية مهتم بهذا الملف، وأكد على سرعة تنفيذ الحل الجذرى والنهائى لهذه المشكلة.



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كميات كبيرة من المياه



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صعوبة تحرك السيارات وسط برك المياه



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المياه تعيق حركة عبور المواطنين



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الشوارع تكاد تخلو من المارة بسبب المياه



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حالة من الركود وعدم الحركة فى شوارع حى ثانى



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ارتفاع المياه فى شارع رضا



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مياه الصرف الصحى تمنع المواطنين من الخروج