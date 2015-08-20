ضبط 487 طناً مواد غذائية مخالفة في أنحاء المملكة

ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو 487 طناً من المواد الغذائية المخالفة، عبر 1777 زيارة تفتيشية ل1255 مستودعاً و300 مركز توزيع أغذية في مختلف مناطق المملكة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة بقية المناطق بكمية الأغذية المضبوطة ب350 طناً، تمثل 72 في المئة من المواد الغذائية المخالفة في جميع المناطق، وجرى ضبطها بعد تفتيش 420 مستودعاً و78 مركز توزيع، تلتها المنطقة الشرقية ب103 أطنان بعد تفتيش 284 مستودعاً و64 مركز توزيع، ثم منطقة الرياض ب31 طناً بعد تفتيش 350 مستودعاً و73 مركز توزيع، وتوزعت باقي المواد المضبوطة على مستودعات في المناطق الأخرى التي جرى فيها تفتيش 201 مستودع و85 مركز توزيع.

وخلال الفترة ذاتها، باشر مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء 45 شكوى و75 بلاغاً من المواطنين وجهات مختلفة على أسواق محلية، وجرى سحب 1475 عينة تجاوباً مع هذه البلاغات والشكاوى.

وتزامنت هذه الضبطيات مع إجراءات مشددة تتبعها الهيئة العامة للغذاء والدواء في مراقبة الأغذية المستوردة قبل دخولها إلى المملكة، أسهمت في رفض الإذن بفسح دخول أكثر من 13.3 مليون كيلو غرام من المواد الغذائية المخالفة عبر المنافذ الحدودية، لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الميكروبية أو الفيزيائية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات أو لحظر استيرادها.