أمانة الرياض تصادر 130 كرتون بيض مخزنة في فيلا سكنية

صادرت فرق صحة البيئة بأمانة منطقة الرياض 130 كرتوناً تضم 1560 بيضة مخزنة بطريقة خاطئة داخل فيلا سكنية بالرياض، بالتنسيق والتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة.

وقال د. فلاح الدوسري مدير الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة: إن الفرق الصحية بالإدارة بمشاركة الحملة الأمنية ضبطوا الموقع المخالف وإيقاف الكميات بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين يشير فيه إلى وجود فيلا سكنية تخزن البيض بداخلها، حيث تم الشخوص على الموقع وحجز الكميات البالغ عددها 130 كرتون بيض (1560 بيضة) مخزنة بطريقة غير صحيحة، مضيفاً أن تلك الكميات كانت مجهزة للتوزيع على محلات الفلافل في العاصمة.

ولفت الدكتور الدوسري إلى التفاعل الإيجابي من المواطن الذي أبلغ عن تلك المخالفة، مؤكداً أن الأمانة بتوجيه من م. إبراهيم السلطان أمين منطقة الرياض ومتابعة من م. سليمان البطحي وكيل الأمين للخدمات يحرصان على أهمية ودور المواطن والمقيم وأنهما شريكان أساسيان في تعزيز الصحة الغذائية وداعم كبير لمسيرة الأمانة في تقديم خدمات بلدية صحية خدمة للوطن وساكنيه عبر الإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو بيئية، مشدداً على أن الأمانة مستعدة لاستقبال البلاغات في حال وجود أي ملاحظة على هاتف الطوارئ 940 على مدار الساعة. وأكد د. الدوسري على خطورة تخزين البيض في أجواء حارة تعيشها المنطقة، حيث يعد البيض من المواد الغذائية سريعة التلف وتتطلب أجواء معتدلة وتخزين صحي سليم، ولا يقف الأمر عند ذلك، بل حتى في عملية النقل والتوزيع، موضحاً أنه تم استدعاء صاحب العلاقة في المخالفة، وسيتم تطبيق العقوبة المنصوص عليها في لائحة الغرامات البلدية. وطالب الجهات العاملة في مجال تخزين المواد الغذائية الالتزام بالضوابط والاشتراطات البلدية في عملية التخزين.