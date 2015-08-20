ولي ولي العهد بحث «هاتفياً» مع قائد الجيش الباكستاني التعاون العسكري

جدة - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً أمس من معالي قائد الجيش الباكستاني الجنرال راحيل شريف. وجرى خلال الاتصال بحث مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.