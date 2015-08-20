أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس موظف 4 أيام قتل والدته لزواجها من صديقها دون علمه بالبدرشين

Google+ Print
حبس موظف 4 أيام قتل والدته لزواجها من صديقها دون علمه بالبدرشين حبس موظف 4 أيام قتل والدته لزواجها من صديقها دون علمه بالبدرشين
أمر المستشار محمد عبد السلام، رئيس نيابة البدرشين، بحبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل والدته بعدما شق رأسها بفأس لزواجها دون علمه.

وكشفت تحقيقات النيابة، التى أجريت بإشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام، أن المجنى عليها موظفة بالإدارة الزراعية تزوجت من زميلها منذ عدة سنوات وعندما علم أبناؤها بذلك رفضوا الزواج فانفصلت عنه إلا أنه بعد فترة علم أولادها باستمرار علاقتها به، مما أثار غضبهم وقام أحدهم بالتشاجر معها فتناول فأسا من الأرض وانهال به ضربا على رأسها فشقها نصفين.

وتبين من مناظرة النيابة للجثة إصابتها بـ3 إصابات عبارة عن جرح قطعى وكسر بالجمجمة وشق بالرأس، وتسلمت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التى أكدت صحة الواقعة وأن المجنى عليها كانت متزوجة من زميلها رسميا إلا أن رفض أبنائها للزواج دفع المتهم لقتلها.

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من مستشفى البدرشين بوصول ربة منزل مصابة بشق فى الرأس وتهشم فى الجمجمة وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث وتبين أن نجل القتيلة وراء ارتكاب الجريمة، حيث تبين أنه يدعى "تامر . ا . ا . ع 34 سنة" موظف وأنه تعدى علي والدته "نادية . م . ع . ح 53 سنة"موظفة بالإدارة الزراعية بآلة حادة " فأس " بسبب زواجها بزميل لها بالعمل دون علمه، مما أدى إلى إصابتها بجرح قطعى وكسر بالجمجمة وإصابات بالرأس مما أدى إلى وفاتها بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365