أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو – زيزو لمرتضى منصور: أنت تطاولت على الأهلي ورموزه.. ويجب أن تعتذر لمصر كلها

Google+ Print
بالفيديو – زيزو لمرتضى منصور: أنت تطاولت على الأهلي ورموزه.. ويجب أن تعتذر لمصر كلها بالفيديو – زيزو لمرتضى منصور: أنت تطاولت على الأهلي ورموزه.. ويجب أن تعتذر لمصر كلها

رفض عبد العزيز عبد الشافي نجم الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي الأحمر، تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك التي انتقد فيها مواقف مجلس إدارة محمود طاهر.

وحل زيزو ضيفا على برنامج "ممكن" على قناة "CBC" بمشاركة خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، من أجل مناقشة أزمة مقاطعة الأهلي لنشاطات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأجرى مرتضى منصور مداخلة هاتفية بالبرنامج، واتهم خلالها الأهلي بالسماح لجماهيره بسب الجيش المصري في تدريبات الفريق.

ورد عبد العزيز "الأهلي نادي الوطنية، ولم يسمح يوما بسب الجيش. وهذا كلام غير صحيح".

وواصل رده بحدة "أنت من تحتاج لأن تعتذر لمصر كلها والنادي الأهلي ورموزه بعدما قمت بسب أمهات الكل على مدار عام كامل".

وأكمل "أنت تحتاج إلى الاعتذار إلى نادي الزمالك وكرسي رئيس نادي الزمالك. أنت تحتاج إلى أن تعتذر لنفسك حتى تستطيع أن تعامل الناس بأخلاق كريمة".

وواصل متما "انظر لكمية السب والقذف التي توجهها كل يوم. ثم تطالب الناس بالاعتذار لك، اتق الله".

شاهد الفيديو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا

بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا

بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية

بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية

بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل»

بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل»

بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات