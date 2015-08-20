بالفيديو – زيزو لمرتضى منصور: أنت تطاولت على الأهلي ورموزه.. ويجب أن تعتذر لمصر كلها

رفض عبد العزيز عبد الشافي نجم الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي الأحمر، تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك التي انتقد فيها مواقف مجلس إدارة محمود طاهر.

وحل زيزو ضيفا على برنامج "ممكن" على قناة "CBC" بمشاركة خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، من أجل مناقشة أزمة مقاطعة الأهلي لنشاطات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأجرى مرتضى منصور مداخلة هاتفية بالبرنامج، واتهم خلالها الأهلي بالسماح لجماهيره بسب الجيش المصري في تدريبات الفريق.

ورد عبد العزيز "الأهلي نادي الوطنية، ولم يسمح يوما بسب الجيش. وهذا كلام غير صحيح".

وواصل رده بحدة "أنت من تحتاج لأن تعتذر لمصر كلها والنادي الأهلي ورموزه بعدما قمت بسب أمهات الكل على مدار عام كامل".

وأكمل "أنت تحتاج إلى الاعتذار إلى نادي الزمالك وكرسي رئيس نادي الزمالك. أنت تحتاج إلى أن تعتذر لنفسك حتى تستطيع أن تعامل الناس بأخلاق كريمة".

وواصل متما "انظر لكمية السب والقذف التي توجهها كل يوم. ثم تطالب الناس بالاعتذار لك، اتق الله".

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