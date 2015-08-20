حبس سائق 4 أيام لاتهامه بقتل سباك حاول سرقة شقته بمدينة بدر

قررت النيابة العامة حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة اتهامه بقتل سباك صحى بعد محاولته سرقة شقته، بمدينة بدر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، نجحت فى كشف غموض واقعة اختفاء سباك صحى، والذى تبين من التحريات أنه حاول سرقة شقة سائق أثناء عمله فى فيلا بمنطقة بدر، إلا أنه فوجئ بوجود زوجة السائق بالشقة ففر هاربا، وعقب علم السائق قام بالتعدى عليه بعصا خشبية وتوثيقه بحبل واحتجازه داخل مسكنه، ثم تركه بموقف سيارات العاشر حتى توفى متأثرا بالاعتداء عليه.

ومن خلال التحريات، أمكن التوصل إلى أن المجنى عليه قام بكسر قفل باب مسكن المتهم "موسى.ع.ح" 31 سنة والمجاور للفيلا محل عمله والدخول بقصد السرقة، إلا أنه فوجئ بوجود زوجة المتهم "دعاء.ع.أ" 29 سنة ربة منزل ففر هاربا عائدا للفيلا عمله.

وفى وقت لاحق حضر إليه المتهم وقام بالتعدى عليه بعصا خشبية وتوثيقه بحبل واحتجازه داخل مسكنه ثم قام باستبدال ملابس المجنى عليه واصطحبه بتوك توك ملكه قيادة "محمد.ن.ع" 32 سنة سائق ومقيم دائرة قسم شرطة بدر وتوصيله لموقف سيارات العاشر دائرة قسم شرطة السلام أول، وتوجهت زوجته لتحرير المحضر بالواقعة، واتهمت فيه المجنى عليه بالشروع فى السرقة من داخل مسكنها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهم وزوجته وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما تبين من التحريات أنه سبق وأن ورد لقسم شرطة السلام أول إشارة مستشفى السلام العام تفيد وصول جثة لذكر مجهول توفى أثناء وجوده بموقف سيارات السلام، وبعرضها على قريب له تعرف عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.