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ضبط عاطلين بحوزتهما 500 جرام هيروين بدمياط

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ضبط عاطلين بحوزتهما 500 جرام هيروين بدمياط ضبط عاطلين بحوزتهما 500 جرام هيروين بدمياط
تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بدمياط، بالاشتراك مع قسم مكافحة المخدرات من ضبط كل من: أحمد.ا.ق، وشهرته صدام، 30 سنة، عاطل (السابق اتهامه فى عدد "5" قضايا "مخدرات – ضرب – سلاح نارى")، ومصطفى.م.ا، سن 31، عاطل (السابق اتهامه فى عدد "2" قضية سلاح نارى – مخدرات) ومقيمان بناحية الشعراء دائرة مركز دمياط بعد اتخاذهما قرية الشعراء دائرة مركز دمياط، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى غير المشروع، بالاتجار فى المواد المخدرة .

وضبط بحوزتهما عدد (35 ) تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر، وزنت جميعها حوالى (500) جرام، وكذا عدد (50) لفافة تحوى كل منها كمية من نبات البانجـو المخدر وزنت حوالى (6) كيلو جرامات، ومبلغ مالى (175) جنيهًا، وسلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح الأبيض للدفاع .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14243 جنايات مركز شرطة دمياط لسنة 2015م .

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مصر 365