إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بين الجيران بمركز "دراو" بأسوان

أصيب مساء الأربعاء، 6 أشخاص فى مشاجرة وقعت بين الجيران بقرية زرزارة مركز دراو محافظة أسوان.

تلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد محمد العنانى مأمور مركز دراو، يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الجيران بقرية زرزارة، استخدم فيها الشوم والعصى والحجارة، لخلافات على سرقة بطارية موتوسيكل.

تسببت المشاجرة فى إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح، وتدخلت قوات الشرطة بإشراف العقيد أشرف زكريا الأمير، رئيس فرع البحث وسط، وتمت السيطرة على الموقف والقبض على 13 شخصاً من أطراف المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.