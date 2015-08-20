عبد الغني: نادم على خوض انتخابات الأهلي .. وقد أترشح للبرلمان

قال مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق إنه حزين للغاية لخوضه انتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء العام الماضي على مقعد نائب الرئيس.

وقال عبد الغني في تصريحات تليفزيونية: "نادم للغاية على خوض انتخابات الأهلي، ولا أفكر في تكرار التجربة بعد الطريقة التي أخفقت بسببها".

وبرر صاحب هدف مصر في مونديال 1990 عدم نجاحه: "المجتمع في مصر تغير، وأصبح بيننا البلطجية ومن يسرقون السيارات بالإكراه، وتهريبها إلى غزة".

وتابع: "التغيير أيضًا طال أعضاء النادي الأهلي، حيث تبدلت المفاهيم، فلا يوجد لاعب كرة بحجمي خاض انتخابات، وفشل بهذه الطريقة".

وواصل: "من الوارد أنني لم أنجح لأنني دخلت السباق بشكل مستقل، ولم أصرف كثيرًا على الدعاية الانتخابية، لأنني تخيلت أن تاريخي يكفي".

وأضاف ساخرًا: "لقد توافد الأعضاء للانتخابات للإدلاء بأصواتهم متوجهين إلى النادي بأوتوبيسات، والمجلس الحالي لا يضم من نجوم الكرة السابقين سوى طاهر الشيخ، وتم تهميشه، واكتفى بتصميم المناظر الطبيعية في أفرع النادي".

وأفصح: "بعض زملائي القدامى وقفوا بجانبي مثل ضياء السيد وماهر همام ومحمود صالح وربيع ياسين، وعلاء ميهوب، أما أحمد شوبير فكان يلقي الخطب للقائمة التي يؤيدها حسن حمدي، بينما انتهت صداقتي بالخطيب منذ فترة طويلة".

وأتم مجدي عبد الغني: "أدرس الترشح لانتخابات مجلس الشعب ضمن قائمة موحدة، وسأخوض انتخابات اتحاد الكرة القادمة".