طاهر: مقاطعة اتحاد الكرة لتفادي ثورة جماهير الأهلي

برر محمود طاهر رئيس النادي الأهلي قرار مقاطعة أنشطة اتحاد الكرة لتفادي ثورة جماهير الفريق بعد إيقاف اللاعب أحمد الشيخ 4 أشهر وتغريمه 133 ألف جنيه.

وقال طاهر: "قرار المقاطعة لأننا شعرنا بظلم واضح على النادي، وتحملنا فوق طاقتنا واتهام مجلس إدارة الأهلي بالضعف تقديرًا للظروف الأمنية التي تمر بها مصر".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "اتخذنا القرار لتفادي ثورة جماهير الأهلي ضد الكيل بمكيالين، لأنه إذا عوقب الشيخ، لا بد أن تتم معاقبة نادي الزمالك".

وواصل: "لم نقصد إثارة الجماهير كما يردد البعض، ولكن هذا سلاحي ردًا على الظلم، وليس بالتطاول والتجاوز ضد أحد، وأتعهد لوزيري الرياضة والداخلية بأننا قادرين على احتواء جماهيرنا".

وأشار رئيس الأهلي: "التجاوز ضدنا زاد عن حده، وأطالب وزير الرياضة بالتحقيق للكشف عن المتسبب في الفتنة والاحتقان، ولدينا أدلة واضحة وغير خفية".

وأوضح: "الشكوى ضد أحمد الشيخ غير مقبولة سواء من حيث الموعد أو الإجراءات والأوراق المقدمة لأنها تقدم لقيد لاعب وليس شكواه".

وأتم" "في موضوع أحمد الشيخ تحديدًا .. أنا آسف لن أتهاون في حق الأهلي".