أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

طاهر: مقاطعة اتحاد الكرة لتفادي ثورة جماهير الأهلي

Google+ Print
طاهر: مقاطعة اتحاد الكرة لتفادي ثورة جماهير الأهلي طاهر: مقاطعة اتحاد الكرة لتفادي ثورة جماهير الأهلي

برر محمود طاهر رئيس النادي الأهلي قرار مقاطعة أنشطة اتحاد الكرة لتفادي ثورة جماهير الفريق بعد إيقاف اللاعب أحمد الشيخ 4 أشهر وتغريمه 133 ألف جنيه.

وقال طاهر: "قرار المقاطعة لأننا شعرنا بظلم واضح على النادي، وتحملنا فوق طاقتنا واتهام مجلس إدارة الأهلي بالضعف تقديرًا للظروف الأمنية التي تمر بها ".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "اتخذنا القرار لتفادي ثورة جماهير الأهلي ضد الكيل بمكيالين، لأنه إذا عوقب الشيخ، لا بد أن تتم معاقبة نادي الزمالك".

وواصل: "لم نقصد إثارة الجماهير كما يردد البعض، ولكن هذا سلاحي ردًا على الظلم، وليس بالتطاول والتجاوز ضد أحد، وأتعهد لوزيري الرياضة والداخلية بأننا قادرين على احتواء جماهيرنا".

وأشار رئيس الأهلي: "التجاوز ضدنا زاد عن حده، وأطالب وزير الرياضة بالتحقيق للكشف عن المتسبب في الفتنة والاحتقان، ولدينا أدلة واضحة وغير خفية".

وأوضح: "الشكوى ضد أحمد الشيخ غير مقبولة سواء من حيث الموعد أو الإجراءات والأوراق المقدمة لأنها تقدم لقيد لاعب وليس شكواه".

وأتم" "في موضوع أحمد الشيخ تحديدًا .. أنا آسف لن أتهاون في حق الأهلي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»