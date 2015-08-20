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بالفيديو.. نهاية الأزمة - مرتضى منصور: سأسحب شكوى أحمد الشيخ منعا للاحتقان

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بالفيديو.. نهاية الأزمة - مرتضى منصور: سأسحب شكوى أحمد الشيخ منعا للاحتقان بالفيديو.. نهاية الأزمة - مرتضى منصور: سأسحب شكوى أحمد الشيخ منعا للاحتقان

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك انتهاء أزمة أحمد الشيخ لاعب الأهلي الجديد بسحب شكواه ضد اللاعب يوم الخميس.

اتحاد الكرة أعلن رسميا إيقاف أحمد الشيخ لاعب الأهلي الجديد لمدة 4 أشهر وتغريمه 133 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)

ليرد الأهلي سريعا على قرارات اتحاد الكرة ويعلن مقاطعته للاتحاد ولأي مسابقة ينظمها الاتحاد. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة CBC يوم الأربعاء: "تقبلت مبادرة وزير الرياضة وقررت سحب الشكوى ضد أحمد الشيخ".

وأضاف "سأفعل ذلك حفاظا على علاقات جماهير القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، ومنعا للاحتقان".

ويرى رئيس الزمالك أن أحمد الشيخ لا يستحق أن يكون سببا في تعكير صفو العلاقات بين الناديين.

وأردف "الشيخ لن يضيف بطولات لخزائن الأهلي الممتلئة ولن يقلل من بطولات الزمالك، فهو مجرد لاعب".

خطوة حل الأزمة

وأوضح رئيس الزمالك أن مدير ناديه سيذهب صباح الخميس للتنازل عن الشكوى ضد الشيخ.

وأتم مرتضى منصور أنه يرحب بالتصالح مع رئيس الأهلي طالما هناك مبادرة من الطرف الآخر.

شاهد تصريحات مرتضى

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فيديو اليوم السابع

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