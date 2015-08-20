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بالفيديو – مشادة نارية بين مرتضى وعبد العزيز عبد الشافي بسبب الأهلي والزمالك والشيخ

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بالفيديو – مشادة نارية بين مرتضى وعبد العزيز عبد الشافي بسبب الأهلي والزمالك والشيخ بالفيديو – مشادة نارية بين مرتضى وعبد العزيز عبد الشافي بسبب الأهلي والزمالك والشيخ

دخل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مشادة كلامية نارية مع عبد العزيز عبد الشافي نجم الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء بسبب أزمة أحمد الشيخ الأخيرة و"التطاول على الأهلي".

اتحاد الكرة أعلن رسميا إيقاف أحمد الشيخ لاعب الأهلي الجديد لمدة 4 أشهر وتغريمه 133 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)

ليرد الأهلي سريعا على قرارات اتحاد الكرة ويعلن مقاطعته للاتحاد ولأي مسابقة ينظمها الاتحاد. (طالع التفاصيل)

ووجه عبد العزيز عبد الشافي خلال وجوده في برنامج ممكن على قناة CBC وأثناء مداخلة تليفونية حديثا قويا إلى مرتضى منصور قائلا: "أنت من عليك الاعتذار للجميع".

وأضاف موجها كلماته لرئيس الزمالك "أنت تحتاج للاعتذار لنادي الزمالك والاعتذار لمصر كلها وتعتذر لكل الأمهات. تحتاج للاعتذار لنفسك أنت".

لينفعل مرتضى منصور على عبد العزيز عبد الشافي قائلا: "أتكلم بأدب. من أنت".

وتواصلت المشادة بين مرتضى و"زيزو" قبل أن يقول الأخير لرئيس الزمالك "ربنا يهديك".

قبل أن يعلن مرتضى منصور في النهاية تلبية نداء وزير الرياضة ويقرر سحب الشكوى ضد أحمد الشيخ لاعب الأهلي. (طالع التفاصيل).

شاهد – مشادة نارية بين مرتضى منصور وعبد العزيز عبد الشافي

شاهد – عبد العزيز عبد الشافي لمرتضى:ربنا يهديك..والأخير ينفعل

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فيديو اليوم السابع

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