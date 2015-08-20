مشعل بن عبدالله يجتمع بقادة القطاعات الأمنية بالشمالية

اجتمع صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية أمس بقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة.

وبحث سموه خلال الاجتماع عدداً من الأمور المتعلقة بمهام كل قطاع، مؤكداً أهمية وجوب التعاون بين القطاعات الأمنية كافة فيما يخدم الصالح العام والعمل على تذليل كل ما قد يعترض المهام والواجبات المناطة بهم.

من جانبهم، أعرب قادة القطاعات الأمنية عن عظيم شكرهم وامتنانهم لسموه على الحفاوة وحسن الاستقبال اللتين قوبلوا بهما والاستئناس بآرائه النيرة وتوجيهاته السديدة، مؤكدين أنها ستكون دافعاً لهم حيال الرقي بالعملية الأمنية في هذا الجزء الغالي من بلادنا.

كما استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه في الإمارة أمس نائب رئيس النادي الأدبي بالمنطقة ثامر بن سودي القمقوم وأعضاء النادي، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بتعيينه أميراً لمنطقة الحدود الشمالية. وأثنى سموه خلال الاستقبال بجهود النادي حيال إثراء الحركة الثقافية بالمنطقة، داعياً الله لهم بالتوفيق والسداد.

بعد ذلك تسلم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية من نائب رئيس النادي الأدبي عددًا من إصدارات النادي.