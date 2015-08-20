أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مشعل بن عبدالله يجتمع بقادة القطاعات الأمنية بالشمالية

Google+ Print
مشعل بن عبدالله يجتمع بقادة القطاعات الأمنية بالشمالية مشعل بن عبدالله يجتمع بقادة القطاعات الأمنية بالشمالية

    اجتمع صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية أمس بقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة.

وبحث سموه خلال الاجتماع عدداً من الأمور المتعلقة بمهام كل قطاع، مؤكداً أهمية وجوب التعاون بين القطاعات الأمنية كافة فيما يخدم الصالح العام والعمل على تذليل كل ما قد يعترض المهام والواجبات المناطة بهم.

من جانبهم، أعرب قادة القطاعات الأمنية عن عظيم شكرهم وامتنانهم لسموه على الحفاوة وحسن الاستقبال اللتين قوبلوا بهما والاستئناس بآرائه النيرة وتوجيهاته السديدة، مؤكدين أنها ستكون دافعاً لهم حيال الرقي بالعملية الأمنية في هذا الجزء الغالي من بلادنا.

كما استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه في الإمارة أمس نائب رئيس النادي الأدبي بالمنطقة ثامر بن سودي القمقوم وأعضاء النادي، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بتعيينه أميراً لمنطقة الحدود الشمالية. وأثنى سموه خلال الاستقبال بجهود النادي حيال إثراء الحركة الثقافية بالمنطقة، داعياً الله لهم بالتوفيق والسداد.

بعد ذلك تسلم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية من نائب رئيس النادي الأدبي عددًا من إصدارات النادي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية