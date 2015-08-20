برنامج تدريبي في الرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

دشنت هيئة حقوق الإنسان، ورشة عمل حول "دور المجتمع المدني في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية"، ضمن برنامج التعاون الفني بين المملكة (ممثلة بهيئة حقوق الإنسان) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، يوم أمس بالرياض، بهدف تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الإنسان، والتعرف على الآليات الوطنية والتجارب الاقليمية والدولية في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها وكيفية متابعتها، إضافة إلى بناء القدرات في منهجيات الرصد ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، وتعريف المشاركين بالاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الانسان والتي صادقت عليها المملكة والالتزامات المترتبة عليها.

ويستهدف البرنامج التدريبي لورشة العمل مشاركين يمثلون الباحثين والباحثات والمختصين والمختصات في منظمات المجتمع المدني برصد حالة حقوق الإنسان، والمختصين والمختصات بإعداد التقارير الوطنية عن حالة حقوق الإنسان، حيث يركز البرنامج التدريبي على تغطية دور منظمات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الانسان، ومفهوم حماية حقوق الإنسان وآليات تطبيقه على أرض الواقع، وآليات الحماية الوطنية والاقليمية والدولية (بالتركيز على آليات الحماية في منظومة الأمم المتحدة)، والتعريف بمفهوم ومبادئ الرصد والمتابعة لقضايا حقوق الإنسان، وآليات ومنهجيات إعداد التقارير الخاصة بالرصد (كيفية التطبيق والقيام بالرصد) وآليات جمع المعلومات وتوثيقها وإعداد التقارير اللازمة.