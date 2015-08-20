الأونروا تشكر المملكة لمساهمتها في حل أزمتها المالية

أعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن امتنانها وتقديرها لكل من المملكة، ودولة الكويت، والإمارات العربية المتحدة التي شكلت مساهماتها ما يزيد على نصف العجز المالي للميزانية لعام (2015)، والولايات المتحدة الأميركية، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والنرويج، والسويد وجمهورية سلوفاكيا والذين أسهموا جميعا بالتصدي لمشكلة النقص في التمويل.

وقد وصل المبلغ الإجمالي لمساهمات هذه الدول حتى اللحظة إلى 78.9 مليون دولار أميركي من العجز الإجمالي البالغ 101 مليون دولار أميركي. كما أعربت الأونروا عن امتنانها العميق لأمين عام الأمم المتحدة ونائبه لدعمهما المتواصل ولانخراطهما الشخصي بهذه الأزمة، ودعم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وأيضا لكل من وكيلي الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية والشؤون الإنسانية.

وأعلن المفوض العام للأونروا بيير كرينبول أمس عن بدء العام الدراسي للسنة الدراسية 2015 - 2016م، وبهذا سيعود الطلبة إلى مدارسهم وفقاً للخطة الدراسية في فلسطين بتاريخ 24 من أغسطس، ووفقاً للخطة الدراسية في الأردن بتاريخ الأول من سبتمبر، وفي لبنان بتاريخ 7 سبتمبر، وفي إقليم سورية بتاريخ 13 من سبتمبر.

وخلال الأشهر الماضية أحاطت الأونروا الجميع بمخاطر تجاهل مصير ومأساة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط الذي يشهد مزيداً من انعدام الاستقرار يوما بعد يوم. وأكد المتحدث باسم الأونروا أنوار أبوسكينة أن المفوض العام لوكالة الغوث ابلغهم بأنه لا تأجيل للعام الدراسي مطلع الشهر المقبل.