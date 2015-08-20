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فريق التحكم بصحة عسير يؤكد على تطبيق الاحترازات ضد «كورونا»

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    عقد فريق القيادة والتحكم بصحة عسير اجتماعه الدوري برئاسة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة الدكتور عبدالعزيز بن احمد هيجان وحضور أعضاء الفريق لمراجعة جميع الإجراءات المتعلقة بمتلازمة الشرق الأوسط (كورونا).

اوضح ذلك الناطق الاعلامي بصحة عسير سعيد بن عبدالله النقير وقال بأنه مدير عام الشئون الصحية وجه بأخذ كافة الاحترازات الوقائية حسب التعليمات المبلغة من قبل الوزارة والتي سبق التدريب والتوجيه عليها والتأكيد على أقسام مكافحة العدوى والصحة العامة بضرورة التدريب والتثقيف ورفع درجة الحس والمعرفه والاهتمام في الميدان مع ضرورة عقد اجتماعات مع الفرق الميدانية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة النشاط التدريبي والتثقيفي للمستشفيات والقطاعات الصحية على الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع هذا الفيروس.

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