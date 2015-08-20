مدير تعليم الرياض يؤدي صلاة الميت على المعلمتين الغامدي والعتيبي وينقل تعازي الوزير

أُديت صلاة الميت على المعلمتين تهاني الغامدي وسارة العتيبي بعد صلاة عصر يوم امس الاربعاء بجامع الملك خالد بأم الحمام بالرياض وقد ادى الصلاة عليهما المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض محمد المرشد ومشرف الاعلام منصور بن ابراهيم الحسين ومدير مكتب التعليم برماح سعود بن سعد السبيعي ومدير ابتدائية التحفيظ برماح علي محمد السبيعي ومدير العلاقات العامة خالد البشر ومدير الشؤون المالية ماجد بن محسن بن لؤي الشريف ومدير الامن والسلامة منصور العاطفي ورئيس الطوارئ فهد النوفل.

ونقل المدير العام للتعليم تعازي معالي وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل وكافة منسوبي الوزارة لأسرتي المتوفتين. وقال ان الوزير اتصل بي يوم الثلاثاء بعدما علم عن الحادث وطلب مني نقل التعازي وان اعتذر لهم عن الحضور لوجود ارتباط لدى معاليه.

وقال المرشد، لقد فجعنا بالحادث الذي وقع للمعلمتين الفاضلتين والمتميزتين سارة العتيبي وتهاني الغامدي وهما مثالان للتفاني والاخلاص والصلاح، فباسمي وباسم وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل نتقدم بآحر التعازي لاسرتي المعلمتين، ونسأل الله لهما المغفرة والرحمة وان يسكنهما فسيح جناته ويجمعنا بهم ووالدينا واحبابنا في جنات النعيم وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان وان يجبر مصابهم ولا يريهم مكروها.

واردف كما نسأل الله تعالى ان يمن بالشفاء التام لمديرة المدرسة الاستاذة الفاضلة غيداء الحازمي ونراها معنا في القريب العاجل قريبة من طالباتها وزميلاتها، وكانت المعلمات قد وقع لهن حادث صباح يوم امس الاول الثلاثاء وهن متجهات الى مدرستهن بحفر العتش، وكانت السيارة تقل المعلمتين ومديرة المدرسة.