فهد بن سلطان: الدولة أعطت المرأة حقوقها وفق الضوابط الإسلامية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة رئيس وأعضاء لجنة الاشراف المحلية لانتخابات المجالس البلدية بالمنطقة يتقدمهم أمين تبوك رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري .

وأكد سمو أمير منطقة تبوك على أهمية دور الانتخابات البلدية، وقال سموه "إن الانتخابات البلدية هي فرصة للمواطن والمواطنة خدمة وطنهم من خلال هذه المجالس البلدية سواء في تبوك أو في المحافظات التابعة وهي غاية وليست وسيلة لمن سيقدم نفسه ومؤتمن بالعمل الصادق" .

ودعا سموه أمير المنطقة كل مرشح ومرشحة لهذه الانتخابات ووجد في نفسه القدرة على خدمة المواطن فليتقدم وهو مسؤول أولاً أمام الله ثم أمام من وثق به واختياره لينوب عنه في هذا الموقع ، مطالباً سمو امير المنطقة كل من سيتم انتخابه بأن يقدم برامج تكون في حدود صلاحيات وأنظمة المجالس البلدية وعملها وأن يكون ذا خبرة وكفاءة وقدرة لإيصال ما يريدون إيصاله لهذه المجالس البلدية .

وأضاف أن الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة تشهد للمرة الاولى دخول المرأة السعودية كناخبة ومرشحة وهذا الحدث يمثل تحولاً في العمل البلدي من خلال منافسة المرأة على مقاعد المجالس البلدية في مختلف مناطق المملكة ويعكس توجهات حكومتنا الرشيدة في إعطاء المرأة السعودية حقوقها في تطوير العمل البلدي وفق الضوابط الاسلامية . وحث سموه رئيس وأعضاء اللجنة على اتخاذ كافة التسهيلات وتقديم كافة الخدمات من خلال المراكز الانتخابية الرجالية والنسائية في مدينة تبوك أو في المحافظات ، متمنياً سموه نجاح هذه الدورة وتحقيق أهدافها .

من جانبه أعرب أمين منطقة تبوك رئيس اللجنة المهندس محمد العمري عن شكره وتقديره لسمو امير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته لأعمال اللجنة واستعداداتها لانطلاقة المرحلة الأولى من تسجيل الناخبين في منطقة تبوك يوم السبت المقبل .

وأفاد أن العمل يجري على قدم وساق لتسهيل العمل الانتخابي في منطقة تبوك إذا تم تشكيل اللجان العاملة وتأهيل الكوادر العاملة التي بلغ عددها قرابة 400 موظف وتجهيز 45 مقراً إنتخابياً للرجال والنساء وتم إكتمال جميع التجهيزات الخاصة بها خلال الفترة الماضية وتدريب وتأهيل جميع الكوادر العاملة في هذه المقار . وأشار إلى أن عدد المجالس البلدية في المنطقة 13 مجلساً تضم في عضويتها 147 عضواً ستعمل في هذه المجالس . وأكد المهندس العمري حرص اللجنة على توعية المجتمع بأهمية العملية الانتخابية .

ثم قدم لسمو أمير منطقة تبوك ملف إعلامي ضم مطبوعات اللجنة ومواقع المراكز الانتخابية وأيضاً مطبوعات توعوية قدمها امين منطقة تبوك رئيس اللجنة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .