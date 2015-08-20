أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قيادى بتيار المستقبل اللبنانى: حسن نصر الله إرهابى هو وحزبه

Google+ Print
قيادى بتيار المستقبل اللبنانى: حسن نصر الله إرهابى هو وحزبه قيادى بتيار المستقبل اللبنانى: حسن نصر الله إرهابى هو وحزبه
وصف عضو المكتب السياسى فى تيار المستقبل اللبنانى مصطفى علوش، حزب الله بأنه حزب إرهابى وكذلك أمينه العام حسن نصر الله.

وقال علوش، فى تصريح صحفى وزعه قطاع الإعلام بتيار المستقبل، تعليقا على القبض على الإرهابى الفار أحمد الأسير مطلع الأسبوع: "إذا كان على توصيف الإرهابيين، فهناك قادة عظماء فى البلد اعتبرهم إرهابيين فهم يدافعون عن إرهابيين ويقتلون شعب فى بلد آخر وأتحدث عن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وبالنسبة لى حزب الله إرهابى وقائده إرهابى" .

وأضاف أنَّ "الشيخ أحمد الأسير خالف القانون على عدة مستويات، سواء بتشكيل مجموعة مسلحة أو المواجهة مع القوى الأمنية، وبغض النظر عن التفاصيل التى عليها علامات استفهام والشوائب التى رافقت معركة عبرا "بين الجيش اللبنانى ومجموعة الأسير" ودخول عناصر مسلحة غير شرعية على الأرض اُثبتت بكل الوسائل "أنباء ترددت عن مشاركة حزب الله فى المعارك".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365