قيادى بتيار المستقبل اللبنانى: حسن نصر الله إرهابى هو وحزبه

وصف عضو المكتب السياسى فى تيار المستقبل اللبنانى مصطفى علوش، حزب الله بأنه حزب إرهابى وكذلك أمينه العام حسن نصر الله.

وقال علوش، فى تصريح صحفى وزعه قطاع الإعلام بتيار المستقبل، تعليقا على القبض على الإرهابى الفار أحمد الأسير مطلع الأسبوع: "إذا كان على توصيف الإرهابيين، فهناك قادة عظماء فى البلد اعتبرهم إرهابيين فهم يدافعون عن إرهابيين ويقتلون شعب فى بلد آخر وأتحدث عن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وبالنسبة لى حزب الله إرهابى وقائده إرهابى" .

وأضاف أنَّ "الشيخ أحمد الأسير خالف القانون على عدة مستويات، سواء بتشكيل مجموعة مسلحة أو المواجهة مع القوى الأمنية، وبغض النظر عن التفاصيل التى عليها علامات استفهام والشوائب التى رافقت معركة عبرا "بين الجيش اللبنانى ومجموعة الأسير" ودخول عناصر مسلحة غير شرعية على الأرض اُثبتت بكل الوسائل "أنباء ترددت عن مشاركة حزب الله فى المعارك".