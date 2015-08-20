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أجدد العطور لشهر أغسطس

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أجدد العطور لشهر أغسطس أجدد العطور لشهر أغسطس

الأربعاء 19-08-2015 13:30

لا تترددي سيدتي في تجديد عطرك وتغييره من وقت إلى آخر. إليك أجدد الإصدارات من أهمّ الماركات العالمية من العطور، فاكتشفي تفاصيلها، واختاري التي تُناسبك.

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" ليل أو تيه" L’ile Au The من أنيك غوتال Annick Goutal تجمع رائحتي اليوسفي والشاي.
" بوند 9" Bond 9 تعكس أناقة نيويورك برائحة لافتة.
" كاليبسو سان بارث" Calypso St. Barth عطر مستلهم من البحر، ويمزج رائحة الحمضيات بالياسمين وأزهار اللوز.
" جيمي شوبلوسوم" jimmy choo blossom رائحة تبدأ بالحمضيات والفواكه الحمراء، لتنتقل إلى الأزهار والورود، تليها قاعدة من خشب الصندل والمسك الأبيض.
" كوروس وايت تيه" korres white tea مصنوع من رائحة الشاي الأبيض الفاخر.
" لوكسيتان فيغيه أوسمانتوس" l'occitane figuier osmanthus مزيج من زهر البرتقال والزهور البيضاء الثمينة.
" لوبان" lubin عطر يجمع زهر البرتقال وجوزة الطيب.
" مارك جايكوبس مود نوار" marc jacobs mod noir يجمع رائحة الغاردينيا والمسك.
" أوسكار دو لا رينتا اكسترا أوردينري" Oscar de la Renta extraordinary جوهره زهر البرتقال والكرز الممزوج بالعود والعنبر.
" توم فورد فلور دو بورتوفينو" tom ford fleur de portofino مزيج من الزهور البيضاء والعسل .

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