أجدد العطور لشهر أغسطس

لا تترددي سيدتي في تجديد عطرك وتغييره من وقت إلى آخر. إليك أجدد الإصدارات من أهمّ الماركات العالمية من العطور، فاكتشفي تفاصيلها، واختاري التي تُناسبك.

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" ليل أو تيه" L’ile Au The من أنيك غوتال Annick Goutal تجمع رائحتي اليوسفي والشاي.

" بوند 9" Bond 9 تعكس أناقة نيويورك برائحة لافتة.

" كاليبسو سان بارث" Calypso St. Barth عطر مستلهم من البحر، ويمزج رائحة الحمضيات بالياسمين وأزهار اللوز.

" جيمي شوبلوسوم" jimmy choo blossom رائحة تبدأ بالحمضيات والفواكه الحمراء، لتنتقل إلى الأزهار والورود، تليها قاعدة من خشب الصندل والمسك الأبيض.

" كوروس وايت تيه" korres white tea مصنوع من رائحة الشاي الأبيض الفاخر.

" لوكسيتان فيغيه أوسمانتوس" l'occitane figuier osmanthus مزيج من زهر البرتقال والزهور البيضاء الثمينة.

" لوبان" lubin عطر يجمع زهر البرتقال وجوزة الطيب.

" مارك جايكوبس مود نوار" marc jacobs mod noir يجمع رائحة الغاردينيا والمسك.

" أوسكار دو لا رينتا اكسترا أوردينري" Oscar de la Renta extraordinary جوهره زهر البرتقال والكرز الممزوج بالعود والعنبر.

" توم فورد فلور دو بورتوفينو" tom ford fleur de portofino مزيج من الزهور البيضاء والعسل .

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