حواجب مثالية مع مجموعة مكياجي

بيروت- سيدتي نت

أطلقت "مكياجي" مجموعة تنسيق الحواجب الفورية 22K Instant Fix Brow Styler التي تعتبر المنتج الأكثر تميزاً لتجميل الحاجبين، لتمنحهما إغراءً وجمالاً لافتاً ليس له مثيل. تعد تلك المجموعة تطوراً وإبداعاً فريداً في مجال تجميل العيون، وذلك من خلال إبرازها الرائع للعينين بلمسةٍ طبيعية تماماً. تأتي المجموعة بالحل المثالي لتنسيق الحواجب، حيث تشمل كل ما تحتاجينه لملء الفراغات في الحاجب باستخدام ثلاثة ألوان ظلال طبيعية تتناسب مع جميع ألوان البشرة.

احصلي على الحواجب المثالية التي لطالما حلمتي بها في خطوتين فقط! حددي الحاجب بالفرشاة الخاصة والسهلة الإستخدام، ثم قومي بزيادة التحديد لملء الفراغات بنفس اللون أو لون أفتح باستخدام طرف الاسفنجة التي تنزلق بسلاسة لتطبيقٍ مباشر ودقيق. كما يمكنك التحكم بالشكل والطول الذي يناسب وجهك وشكل الحاجب.

توفر لك المجموعة أيضاً تأثيراً طويل الأمد حتى تحافظي على جمال اطلالتك طوال اليوم! حددي ملامح وجهك الجذابة واسحري الجميع بجمال عينيك مع هذه المجموعة الرائعة والسهلة التطبيق.

تتوفر مجموعة تنسيق الحواجب الفورية 22K Instant Fix Brow Styler في جميع متاجر مكياجي في دولة الإمارات العربية التحدة والمنطقة بسعر 49 درهم فقط.