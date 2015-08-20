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حواجب الأومبري Ombre آخر صرعات عالم المكياج

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حواجب الأومبري Ombre آخر صرعات عالم المكياج حواجب الأومبري Ombre آخر صرعات عالم المكياج

الأربعاء 19-08-2015 19:24

عرفت موضة الأومبري شهرة واسعة جداً في عالم الشعر، وكانت تعني الشعر المصبوغ بلونين : داكن من الأعلى بأطراف فاتحة أو العكس . أما اليوم فعادت هذه الموضة لتزيّن حواجب البنات اللواتي يعشقن الموضة! فماذا تحمل معها وكيّف تطبّق ؟
هي موضة تدعو إلى تلوين شعر الحاجب إلى لونين مختلفين، تختارهم المرأة أو الفتاة حسب تأثرها بالموضة والصرعات أي ألون ترابيّة للمرأة المتزنة وألوان صارخة للفتاة الشابة.
كيف تطّبق: يمكن تطبيقها من خلال تلوين أول الحاجب بلون بني فاتح مثلاً وتلوين طرفه بلون أسود، كما تظهر هذه الصورة :

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