ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب فى دمياط

تلقى قسم شرطة ثان دمياط بلاغا من الأهالى بوجود عدد من الأشخاص الغرباء يقومون بأعمال منافية للآداب داخل شقة بناحية السنانية دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين قيام "نزيه.م" 49 سنة نجار مقيم بذات الناحية بإدارة شقته للأعمال المنافية للآداب، وتم ضبطه وبداخل الشقة كلا من "أسامة .ز" 33 سنة نجار مقيم بدائرة القسم، و"إيمان.ع" 36 سنة بدون عمل مقيمة بناحية الرطمة دائرة مركز دمياط، وذلك أثناء قيامهما بممارسة الرذيلة وضبط بحوزتها مبلغ مالى 100 جنيه.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف الأول بقيامه بإدارة شقته للأعمال المنافية للآداب، والثانى والأخيرة بقيامهما بممارسة الرذيلة مقابل أجر، فتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2219 إدارى قسم شرطة ثان دمياط لسنة 2015م.