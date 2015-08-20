تجديد حبس قواد وساقطة 15 يوما لاتهامهما بممارسة الدعارة بشقة فى مدينة نصر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، حبس قواد وساقطة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل شقة بمدينة نصر، من خلال استقطاب الرجال راغبى المتعة الحرام.

وكانت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب، قد أمرت بحبس قواد وساقطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل شقة بمدينة نصر.

واعترف المتهم أمام النيابة بقيامه بحيازة مواد مخدرة، لبيعها للرجال راغبى المتعة الحرام من زبائن الساقطة.

وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء محمد ذكاء الدين، مدير إدارة النشاط الداخلى بالإدارة، بقيام قواد باستئجار الشقق المفروشة فى مدينة نصر واستقطاب الساقطات، لممارسة الأعمال المنافية للآداب والدعارة مع الرجال راغبى المتعة الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى.

وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات، وتبين قيام القواد باستئجار شقة فى دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر واستقطاب الرجال راغبى المتعة الحرام لممارسة الرذيلة مع الساقطات.

وتوجهت قوة أمنية عقب استصدار إذن من النيابة العامة تمت مداهمة الشقة، وضبط القواد وساقطة تبلغ من العمر 19 سنة فى حالة تلبس مع أحد راغبى المتعة الحرام.

وعثر مع راغب المتعة الحرام على بندقية خرطوش، و5 طلقات أمريكى ومطوتين وطبنجة صوت و6 قطع حشيش، و3900 جنيه حصيلة بيعه للمواد المخدرة.