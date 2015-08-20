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الأمم المتحدة: الغارات الجوية على ميناء فى اليمن قد تفاقم أزمة المساعدات

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الأمم المتحدة: الغارات الجوية على ميناء فى اليمن قد تفاقم أزمة المساعدات الأمم المتحدة: الغارات الجوية على ميناء فى اليمن قد تفاقم أزمة المساعدات
قال ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أمس الأربعاء إن الغارات الجوية لطائرات التحالف الذى تقوده على ميناء الحديدة على البحر الأحمر فى اليمن غير مقبولة وقد تفاقم أزمة المساعدات الانسانية فى البلاد.

وأصبح ميناء الحديدة الذى تسيطر عليه قوات الحوثيين المتحالفة مع إيران مركزا لجهود الإمدادات الى هذا البلد الفقير الذى يكابد حربا طاحنة منذ خمسة أشهر أودت بحياة أكثر من 4300 شخص.

وقال أوبراين معلقا على هجمات يوم الثلاثاء على الميناء فى إفادة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "هذه الهجمات تتناقض بشكل واضح مع القانون الانسانى الدولى وهى غير مقبولة".

واضاف قائلا "أنا قلق للغاية من أن الأضرار فى ميناء الحديدة قد يكون لها تأثير شديد على البلد بأكمله وتعمق الحاجة الى المساعدات الانسانية وتجعل المزيد من الناس بلا أمن غذائى وتحرمهم من الحصول على المياه النقية والدواء وهو ما قد يعنى أيضا انتشار الأمراض."

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مصر 365

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