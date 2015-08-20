مرتضى منصور يعلن سحب شكواه ضد أحمد الشيخ

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه سيرسل مندوبا إلى اتحاد الكرة اليوم الخميس، للتنازل عن الشكوى المقدمة ضد أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق الأحمر، من أجل تهدئة الأجواء فى الشارع الرياضى.

قال مرتضى منصور، فى تصريحات مع الإعلامى خيرى رمضان، فى برنامج ممكن، إنه قرر التنازل عن الشكوى المقدمة ضد الشيخ بكامل إرادته عن الشكوى بدون أى ضغوط من أية أطراف، مبديًا استعداده للتصالح مع رئيس الأهلى، سواء كان فى مقر النادى الأهلى أو نادى الزمالك.

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