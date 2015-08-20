وفاة على زنجير بطل المقاومة ببورسعيد صاحب واقعة خطف الضابط "مور هاوس"

توفى على زنجير، أحد أبطال المقاومة الشعبية بمدينة بورسعيد فترة الخمسينيات، مساء أمس الأربعاء، بمنزله عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال مصدر مقرب من أسرته، إن "زنجير" لفظ أنفاسه الأخيرة وهو راقد على سريره، ولم يحدد المصدر موعد تشييع الجنازة أو مكان خروجها.

ويستمد "زنجير" شهرته باشتراكه فى عمليات فدائية فى فترة الخمسينيات ضد الإنجليز، وفترة العدوان الثلاثى على بورسعيد فى عام 1956، وأشهر عملية شارك فيها خطف الضابط الإنجليزى وقتها "أنطونى مورهاوس" ابن عمة ملكة إنجلترا.