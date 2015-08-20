بالفيديو.. انسحاب وزير التعليم العالى من برنامج "الإبراشى" رفضا لمداخلة أستاذ جامعى

انسحب الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، على الهواء خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع عبر فضائية "دريم"، بعد رفضه مداخلة الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم أساتذة الجامعة المستقلة.

وعندما استفسر "كمال" عن سر تهديد الوزير بالانسحاب، قال "عبد الخالق": "أنا مش عاوز أسمع إنسان عضو هيئة تدريس يبعث رسائل تنطوى على إساءة.. أنا لا أرغب فى التحدث معه كونه يقول أشياءً لم يفعلها وزير التعليم".

الأمر الذى قابله "كمال" بالشكر على موقفه بعد الانسحاب، نافياً ما قاله الوزير بشأن صدور تصريحات عنه لم يقلها الوزير.