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تعليم السويس يلزم المدارس الخاصة بعدم تغيير الزى المدرسى

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تعليم السويس يلزم المدارس الخاصة بعدم تغيير الزى المدرسى تعليم السويس يلزم المدارس الخاصة بعدم تغيير الزى المدرسى
أصدرت مديرية التربية والتعليم بالسويس اليوم الأربعاء قرارا بإلزام المدارس الخاصة بالمحافظة وعددها 11 مدرسة، بعدم تغيير الزى المدرسى دون موافقة رسمية من مجلس الأمناء على أن يتم التغيير بشكل تدريجى بين صفوف المدرسة، وإلزام هذه المدارس فى حال وجود طلب التحويل منها إلى مدارس أخرى، بإرسال أسماء الطلاب المتعثرين فى دفع المصروفات لعام واحد إلى الإدارة التعليمية التابعة لها كل مدرسة حيث يتم النقل من خلالها.

جاء ذلك خلال اجتماع إدارة التعليم الخاص بالمديرية برئاسة أحمد طه مدير الإدارة وحضور مصطفى حمادى مدير إدارة التعليم الثانوى وجمالات الزيات مدير إدارة التعليم الإعدادى ونعيمة أمين مدير إدارة التعليم الابتدائى المركزى وهيام بيومى مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية ومحمود مجاهد الممثل القانونى للمدارس الخاصة بالمحافظة وعضو التوجيه المالى والإدارى ومدير مدرسة اللغات الإسلامية.

وناقش المجتمعون المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة والقواعد الخاصة بنقل الطلاب المتعثرين فى دفع المصروفات المدرسية والاستعدادات الشاملة لبدء العام الدراسى الجديد.


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