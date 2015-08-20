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حملة للتوعية بمخاطر الإصابة بفيروس سى فى قرى مركز فوه بكفر الشيخ

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حملة للتوعية بمخاطر الإصابة بفيروس سى فى قرى مركز فوه بكفر الشيخ حملة للتوعية بمخاطر الإصابة بفيروس سى فى قرى مركز فوه بكفر الشيخ
شهدت مدينة فوه بكفر الشيخ حملة للتوعية بمخاطر الإصابة بفيروس سى تحت شعار "محافظتى خالية من فيروس سى مع للقضاء على فيروس سى" نظمها عدد من الشباب المتطوع بفريق ألوان التابع لجمعية سيدات أعمال المستقبل بفوه برئاسة الدكتورة شيماء ماجد رئيسة اللجنة الصحية ومنسقة الفريق هبة شعلان.

تتضمن الحملة لفريق ألوان الانتشار فى القرى التابع لمركز فوه للتوعية عن مخاطر الإصابة بفيروس سى، لتوضيح أسباب الإصابة بالمرض وكيفية تجنب الإصابة وتوضيح أعراض المرض والعلاج منه وتوزيع المنشورات التى تتضمن معلومات عن المرض ولصق الصور على الحوائط توعى الأهالى بخطورة المرض.

قالت الدكتورة شيماء ماجد رئيسة اللجنة الصحية إن كفر الشيخ بها أكثر نسب الإصابة بفيرس سى على مستوى العالم، لذا قررنا كفريق عمل توعية الأهالى بخطورة المرض لأن التوعية تجنب الإصابة بهذا المرض اللعين ونشر الوعى الصحى بين الأهالى فى القرى المختلفة.

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مصر 365