بالصور.. "إعلام بلا عنف" ينظم ندوة تحت شعار "السويس بين المقاومة والإبداع"

أقيم مساء الأربعاء بقاعة مركز النيل للإعلام، ندوة تحت عنوان "السويس بين المقاومة والإبداع" برعاية مبادرة إعلام السويس وفنون بلا عنف لنشر ثقافة التغيير لدى الشباب، وتغيير السلوك البشرى وتطوير المجتمع المدنى.

وشارك بالندوة الكابتن غزالى أحد أبطال المقاومة الشعبية بالسويس، والذى أبدى سعادته بفكرة المبادرة، مؤكدا أن السويس نحتاج لإحياء التراث الغنائى من الأغانى الفلكور الذى أثر فى وجدان الوطن، وأن هذا الأمر سيعمل على تطوير السلوك البشرى والارتقاء بالتعامل بين المواطنين.

وشهد اللقاء أداء عدد من الفقرات الغنائية الوطنية وحديث عن السويس بين الحاضر والماضى والمستقبل، وسط حضور عدد من المثقفين وبعض الفدائيين من بينهم الفدائى محمود الجلاد.

ومن جانبهم أكد مسئولو مبادرة نبذ العنف خلال اللقاء، أن السويس تحتاج أن تكسر الصورة التقليدية وصناعة مستقبل جديد يستحقه الأجيال القادمة، مؤكدين أنه حاليا على بداية الطرق بمشاركة جميع فئات المجتمع من شعراء وشباب ومبدعين، وكل الحركات التنويرية بالمحافظة.



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جانب من اللقاء



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جانب من حضور الندوة



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حديث جانبية عن الندوة



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عدد من المثقفين يشاركون باللقاء



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مشاكرة القيادات الشبابية والشعبية بالمحافظة فى اللقاء