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موظفو بحيرة البردويل يطالبون "محلب" بتطبيق قراره بصرف الـ150% عليهم

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موظفو بحيرة البردويل يطالبون "محلب" بتطبيق قراره بصرف الـ150% عليهم موظفو بحيرة البردويل يطالبون "محلب" بتطبيق قراره بصرف الـ150% عليهم
طالب 1000 موظف وهم العاملون بهيئة الثروة السمكية بشمال سيناء أن يشملهم قرار رئيس الوزراء الخاص بصرف حوافز بنسبة 150% لكافة المصالح الحكومية بشمال سيناء.

وأكد عدد من الموظفين لـ"اليوم السابع" أنهم محرمون من صرف هذا الحافز دونا عن كافة المصالح الحكومية بشمال سيناء التى صرفت بالفعل حافزها ابتداء من الشهر الجارى.

وقال السيد سالم أحد الموظفين إن عددهم نحو 1000 موظف بينهم ٢٥٠ يعملون بالإدارة البحرية لتشغيل الكراكات ببحيرة البردويل و600 آخرين يعملون بمناطق متفرقة بالبحيرة بينهم مهندسون زراعيون وفنيو مراسى ودوريات بالبحيرة، وعاملون بمكاتب المصايد بالعريش وبير العبد ورمانة، وعددهم أكثر من ٣٠٠ موظف، إلى موظفى الإدارة البحرية وعددهم ٥٠ موظفا والباقى موزعين فى بواغيز البحيرة رقم 1 و2.
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