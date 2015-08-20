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فعاليات اجتماعية وأنشطة بالمعسكر الصيفى للتربية الرياضية جامعة أسوان

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فعاليات اجتماعية وأنشطة بالمعسكر الصيفى للتربية الرياضية جامعة أسوان فعاليات اجتماعية وأنشطة بالمعسكر الصيفى للتربية الرياضية جامعة أسوان
يشهد المعسكر الصيفى لطلاب وطالبات التربية الرياضية بأسوان، والمنعقد فى الإسكندرية فعاليات اجتماعية وأنشطة وتدريبات متنوعة.

وحسب بيان إعلامى صادر عن جامعة أسوان فإن كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان بدأت المعسكر الصيفي التعليمى الترفيهى لطلاب الفرقة الأولى، والبالغ عددهم 216 طالبا و97 طالبة تحت رعاية الأستاذ الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، ويقام المعسكر فى كلية التربية الرياضية بالإسكندرية.

ويهدف المعسكر إلى إكساب الطلاب الخبرات الخاصة بحياة المعسكرات، وكذلك الاعتماد على النفس وخدمة المجتمع المحيط وتعلم مهارات القيادة والتبعية وقيمة العمل الجماعى.

وأشار بيان جامعة أسوان إلى أن المعسكر بدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 15 من شهر أغسطس الجارى، بحضور الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد الباسط عميد كلية التربية الرياضية، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية برفقة الطلاب.

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