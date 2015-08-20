محافظ كفر الشيخ يدعم نشر الوعى المجتمعى تجاه الأقزام بالمسرحيات

قال الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، خلال لقائه بالقزم حسن بخيت أحد الفنانين، والذى يحمل الجنسية المصرية والألمانية، إنه سيدعم فكرة نشر الوعى المجتمعى نحو الأقزام التى تبناها حسن بخيت، مؤكدا أنه سيقدم له كل الدعم، لعرض مسرحياته التى ينشر من خلالها فكرته.

وأضاف حسن بخيت "فنان"، أنه سيطوف محافظات مصر، للدفاع عن حقوق الأقزام، وتغيير نظرة المجتمع لهم من خلال عروض مسرحية، وستكون البداية محافظة كفر الشيخ.

وأضاف حسن:"إننى نشأت فى مقابر السيدة نفيسة، ثم مساكن عين الصيرة، وتعامل الجميع معى بطريقة سيئة وبعنصرية، لذا قررت تغيير نظرة المجتمع تجاه الأقزام.

وأضاف: "سأقدم عرضا مسرحيا بعنوان" محاكمة قزم"، والتى أحاول من خلالها تغيير نظرة المجتمع نحو الأقزام من خلال نشر الوعى المجتمعى تجاه الأقزام، وأنهم جزء من المجتمع، ولهم حقوق مثلهم مثل بقية المواطنين، نشر فكرة قبول الآخر، مؤكدا أن المسرحية توضح نظرة المجتمع نحو قزم يريد الارتباط بفتاة، وأشقاؤها يمتهنون مهنا متعددة يرفضون ارتباطه بها، وتدور الأحداث الدرامية المتعددة، متمنيا أن يحضر أهالى كفر الشيخ العرض الذى يشهده مسرح الماسة ببيلا،كما سيقدم مسرحية "يا أم العيون السندسى".

وقال إنه قابل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل توليه الرئاسة، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ووعداه بمساعدة الأقزام فى مصر، مؤكداً أنه يرفض حماية الدولة لهم فقط، وتوفير مساعدات مالية، وكل ما يريده هو تغيير نظرة المجتمع نحو الأقزام، لأن الدولة لن تخصص لكل قزم عسكرى يدافع عنه، ولكن لابد من تكاتف المجتمع لمنح الأقزام حقوقهم.