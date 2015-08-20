مواطنون: عرفاناً لمن ضحوا بأرواحهم في سبيل الواجب

أكد مسؤولون ونخب مجتمعية ومواطنون في مدينة العين، أن تخصيص يوم للشهداء تقدير وعرفان لأبناء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل أداء مهامهم وواجبهم .

وتفصيلاً، أوضح محمد مصبح الكتبي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي في بلدية العين، أنه ليس غريبا أبدا أن تصدر القيادة الرشيدة أمرا بتخصيص يوم لشهداء الوطن، وذلك تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحياتهم وعطائهم.

وعبر خليفة راشد النيادي، المدير التنفيذي للقطاع الشرقي في بلدية العين، عن فخره بأبناء الإمارات الشهداء البواسل، مؤكدا أن شهداء الواجب قدموا أرواحهم في سبيل رفعة الوطن وأمنه واستقراره ومستقبل أبنائه.

وأوضح حمد عمر السبوسي، موظف في بلدية العين، أن شعب الإمارات لن ينسى الذين استشهدوا أثناء تأدية واجبهم الوطني. وأثنى سعيد سيف النعيمي، موظف في بلدية العين، على الأمر السامي لما فيه من تقدير لامحدود لشهداء الوطن.

فخر

وقال سهيل النيادي، موظف في بلدية العين: إننا فخورون بقيادتنا الرشيدة التي تقدر قيمة الإنسان على هذه الأرض الطيبة، كما تقدر تضحيات أبناء الوطن من أجل أن تظل راية الإمارات خفاقة عالية.

وأشار محمد الخليفي، موظف في مديرية شرطة العين، إلى أن شهداء الوطن تفانوا وبإخلاص في سبيل القيام بالواجب ومساندة الحق والدفاع عن الأشقاء.

وقال سيف الظاهري، موظف: إن شيوخنا، حفظهم الله، سيظلون يذكرون أبناء الإمارات البارين والمخلصين الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل أداء واجبهم الوطني.