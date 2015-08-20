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مبادرة حكيمة من رجل حكيم

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مبادرة حكيمة من رجل حكيم مبادرة حكيمة من رجل حكيم

قال الدكتور رشاد محمد سالم مدير الجامعة القاسمية في الشارقة، إن أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص يوم للشهداء قرار حكيم يصدر من قِبل رجل حكيم حريص على أمته العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن الشباب هم درع الأمة الواقية، وعلى أكتافهم عبء الذود عن الوطن، وتابع مدير الجامعة القاسمية أن شباب الإمارات ضربوا مثالا في البسالة ورباطة الجأش، وهم الذين لبوا نداء الوطن الغالي وانخرطوا بسلك الجندية وذاد عدد كبير منهم عن الأمة بأكملها وحموا الأرواح والأعراض، ودافعوا وتصدوا للهجمة الشرسة التي تشوه الإسلام وتسعى الى تمزيق كيان الأمة.

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