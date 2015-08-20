يعالون: إسرائيل لن يهدأ لها بال حتى إعادة رفاة جنودها من قطاع غزة

صرح وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون أن حكومة تل أبيب لا تترك وسيلة إلا ولجأت إليها من أجل إعادة رفات الجندى اورون شاؤول من لواء جولانى الذى قتل خلال عملية الجرف الصامد فى قطاع غزة.

ونقلت "الإذاعة الإسرائيلية"، مساء الأربعاء، عن يعالون خلال المراسم التذكارية السنوية لجنود لواء جولانى الذين قتلوا قوله إن القيادة فى اسرائيل ملتزمة بألا يهدأ لها بال حتى إعادة رفاة الجندى شاؤول والضابط هدار جولدين والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين فى قطاع غزة.

يذكر أن عملية الجرف الصامد شنتها إسرائيل ردًا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضيها على مدار 51 يوما فى الصيف الماضى وأسفرت عن مقتل أكثر من ألفى فلسطينى وإصابة أكثر من عشرة آلاف وتدمير على نطاق واسع للمبانى الفلسطينية، فيما قتل نحو 70 إسرائيليا من بينهم 64 جنديا.

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