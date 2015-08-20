إضافة الفلورايد للماء يقلل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى خلع الأسنان

كشفت دراسة علمية حديثة أن إضافة الفلوريد إلى مياه الصنبور يمكن أن ينقذ ملايين الأشخاص من ضرر الأسنان، كما أنه يحسن صحة أسنان الأطفال.

وأشار الباحثون خلال الدراسة إلى أن تسوس الأسنان هو السبب الرئيسى لدخول أطفال المدارس الابتدائية الذين تتراوح أعمارهم بين 5-9 سنوات للمستشفيات كل أسبوع.

فى حين يعرف أن الفلوريد يقلل من خطر تسوس الأسنان، لكن ربطت بعض الدراسات بينه وبين عدد من المشاكل الصحية بما فى ذلك ضعف الدماغ عند الأطفال وأمراض الكبد والكلى، ومشاكل العظام.

لكن الدراسة الأخيرة التى نشرت فى مجلة طب الأسنان الأمريكية، وجدت أن الفلورايد ليس له أى آثار صحية ضارة لصحة الأطفال.

وأضاف الدكتور نايجل كارتر، الرئيس التنفيذى لمؤسسة أطباء الأسنان البريطانيين، أن الفلورايد يمكن أن يقلل من تسوس الأسنان إضافة إلى تقوية المينا، مما يجعله أكثر مقاومة للأحماض والبكتيريا التى تسبب تسوس الأسنان.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر صحيفة الديلى ميل البريطانية.

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