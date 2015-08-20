الإمام الأكبر يقرر إقامة عزاء للراحل عمر عبد الله كامل بجامعة الأزهر

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إقامة سرادق عزاء بجامعة الأزهر، يوم الأحد المقبل، للراحل الدكتور عمر عبدالله كامل، المفكر الإسلامى الكبير، وعضو مجلس إدارة الرابطة العالمية لخريجى الأزهر.

والراحل هو الدكتور عمر عبد الله كامل من المملكة العربية السعودية، كان محبا للأزهر ولشيخه الإمام الأكبر ومعتدلا فى فكره فهو ينتهج الفكر الوسطى الذى يتبناه الأزهر، ويقول الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن الراحل كان شيخ الأزهر يقدره كثيرا وتأثر على وفاته المفاجئة اليوم، فقد زار الإمام الأكبر فى مكتبه قبل أيام قلائل وكأنه جاء مودعا قبل رحيله، وقدمنا واجب العزاء فيه اليوم فى مدينة السادس من أكتوبر، وأمر الإمام الأكبر باستقبال العزاء فيه فى سرادق يقام فى جامعة الأزهر يوم الأحد بإذن الله.