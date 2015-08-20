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داخلية حماس: اختطاف أربعة مسافرين فلسطينيين فى رفح المصرية

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داخلية حماس: اختطاف أربعة مسافرين فلسطينيين فى رفح المصرية داخلية حماس: اختطاف أربعة مسافرين فلسطينيين فى رفح المصرية
قال إياد البزم المتحدث باسم وزارة داخلية حماس، إنه "وقع فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، حادث اختطاف أربعة مسافرين فلسطينيين أثناء سفرهم فى حافلة الترحيلات بمنطقة رفح المصرية، بعد أن اعترض مسلحون الحافلة، وقاموا باقتيادهم إلى جهة مجهولة".

وأضاف البزم، فى بيان نشره على صفحته بموقع "فيس بوك"، أنهم يجرون اتصالات عاجلة على أعلى المستويات مع السلطات المصرية للوقوف على ملابسات ما حدث؛ وقال: "تطالب وزارة الداخلية الجانب المصرى بالعمل على تأمين حياة المخطوفين والإفراج عنهم".

ويجرى "اليوم السابع" اتصالات مع وزارة الداخلية، للتأكد من حقيقة ما حدث .


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