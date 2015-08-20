"البحوث الفلكية" ينتهى من تركيب محطة رصد الزلازل بمحور قناة السويس

قال الدكتور جاد القاضى، أستاذ الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، التابع لوزارة البحث العمى المصرية، إن المعهد انتهى من تركيب وتشغيل وحدة الزلازل بمحور قناة السويس، والتى تأتى كجزء مهم من مشروع لرصد الطبيعة الأرضية، والحد من المخاطر لمراقبة النشاط الزلزالى بمحور قناة السويس.

وأضاف القاضى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع المركز ممول من أكاديمية البحث العلمى المصرية، حيث بلغت تكلفته حوالى مليون جنيه كمرحلة أولى، موضحا أن المحطة سترسل بياناته تلقائيا إلى المعهد عبر الأقمار الصناعية، مثله مثل محطات الرصد الموزعة بكل محافظات الجمهورية، وسيؤدى دورا كبيرا مثل الذى تؤديه بالسد العالى والمنشأة هناك لتفادى الكوارث الطبيعية.

وأشار الدكتور جاد القاضى إلى أن المركز سيساعد الهيئة العامة لقناة السويس فى توجيه وتحديث أعمال الملاحة البحرية فى القناة، عن طريق المعلومات التى ستنتج عن المراصد المغناطيسية، وسيتم من خلاله أيضا إجراء قياسات جيوفيزيقية وجيوتقنية لتنفيذ الأنفاق أسفل القناة واستكمالها وعمل الدراسات الجيوفيزيقية والجيوتقنية فى الممر الملاحى للقناة دون إعاقة الحركة الملاحية، بالإضافة إلى المشروعات اللوجستية فى محور القناة.

وأكد القاضى أن محور القناة بعيد تماما عن المناطق النشطة زلزاليا وآمن بالفعل، موضحا أن شبكة رصد تحركات القشرة الأرضية بالمعهد تتابع هى الأخرى أى تحركات للقشرة الأرضية بالمعهد باستخدام أجهزة ليزر عالية الجودة.

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