اليوم..غلق باب تلقى تظلمات طلاب الثانوية المتضررين من نتائج الامتحانات

أكد محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن اليوم الخميس هو آخر موعد لتلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم.

وأضاف سعد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عدد الطلبات التى تتلاقها المديريات التعليمية، خلال تلك الفترة قليلة مقارنة بالأيام الأولى من فتح باب التظلمات، موضحًا أنها تتراوح من 30 إلى 40 طلبا يوميا فى بعض المديريات.

يذكر أن الوزارة فتحت باب قبول تظلمات الطلاب المتضررين من نتائجهم 21 من يوليو الماضى، عقب إعلان النتيجة بوقت قصير.

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