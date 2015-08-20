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بالصور.. وزيرة التضامن الاجتماعى فى ندوة بمقر "اليوم السابع"

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زارت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، مساء أمس الأربعاء، المقر الجديد لـ"اليوم السابع" والتقت خلال زيارتها الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس التحرير، وعددًا من القيادات التحريرية.

ورافق خالد صلاح، الوزيرة فى جولة داخل المقر، وقدم شرحًا لآلية العمل داخل صالة التحرير ومختلف الأقسام واستوديو "اليوم السابع"، فيما أشادت الوزيرة خلال زيارتها بمستوى الاحترافية التى شاهدته فى المقر الجديد، مؤكدة أنه مصمم بمستوى عالمى، كما أشادت بالمستوى الإعلامى للصحيفة، وتصفحها الدائم لموقع وصحيفة "اليوم السابع" للحصول على أحدث الأخبار.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

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