كيم كارداشيان تنجب طفلتها الأولى قبل شهر من الموعد المحدد

كتب : عمرو عز الدين الأحد 16-06-2013 00:40

ذكرت بعض المواقع الإخبارية العالمية، نبأ وضع نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، لطفلتها الأولى، صباح اليوم، وذلك قبل شهر كامل على موعد ولادتها.

وكانت كارداشيان قد دخلت مستشفى بيفرلي هيلز أمس الجمعة، ثم ذكر تقرير نشره موقع "ميل أونلاين" بأنها قد وضعت طفلتها الأولى، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حول الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، قبل شهر كامل على موعد ولادتها المقرر، والذي أعلنت عنه من قبل في يناير الماضي.

وذكر التقرير أن رفيقها مغني الراب الأمريكي الأسمر، كاني ويست، وأمها كريس جينير، كانا برفقتها خلال الولادة في المستشفى، كما ذكرت تقارير المستشفى أن حالة كارداشيان والطفلة الوليدة بخير ويتمتعان بصحة جيدة.