أخبار عاجلة

عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
في «البريميرليج».. توتنهام الأكثر تسجيلا وليفربول يستقبل 18 هدفا -
عيش الليلة - النجمة لوسي للفنان أشرف عبد الباقي: "أنت كنت بتسرق الأرانب" -
عيش الليلة - دخول مميز للنجمة لوسي والنجم أحمد زاهر مع الفنان أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - أحمد زاهر: أول مرة قدام الكاميرا في مسلسل ذئاب الجبل "دهنوني أسود وصوروني من قفايا" -
عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/8/20

Google+ Print
حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/8/20 حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/8/20
أصحاب برج الميزان اليوم لديهم طاقة كبيرة، فأنهم ينتظرون يومًا عظيمًا من الناحية العائلة، فربما يتجمع الأقارب والأبناء، وتحظى بيوم مليء بالحركة والنشاط.

كما يقابل أصحاب برج الميزان علاقات مهمة جديدة على المستوى الشخصى أو المهنى، فكن على استعداد للمشاركة فى العديد من الاحتفالات والمناسبات ومقابلة كل ما هو جديد، فأنه يوم مليء بالفرح.
>ومن ضمن الحركة التى يشهدها مواليد برج الميزان اليوم ربما تشارك فى مجموعات للسفر، فتأكد من وضع خطة لهذا اليوم النشط.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم أن ينتظروا أخبارًا سارة ومفرحة، ولكن على الجانب الآخر يشغلك التفكير فى بعض الأمور الشخصية والخاصة، وتنصحهم بعدم حل أى مشكلات اليوم وتأجليها.

كما ينصح لمواليد برج الميزان اليوم أن يفكروا جيدًا قبل أخذ أى قرارات، ودراسة كل النواحى قبل القدوم على أى خطوة.

كما يجب الحذر من الانطواء الذى سوف يتسلل إليك فى هذا اليوم، وقم بعمل العديد من المشاريع المختلفة للسيطرة على هذه الحالة وتخرج من الإطار الروتينى المسيطر عليك.

ومن الناحية العاطفية يجب أن تكون أكثر هدوءًا مع الحبيب اليوم، حيث تصبح سريع الغضب وشديد الحساسية.

موضوعات متعلقة


>حظك اليوم.. توقعات الأبراج الأربعاء 19 أغسطس 2015

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى