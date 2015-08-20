حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/8/20

أصحاب برج الميزان اليوم لديهم طاقة كبيرة، فأنهم ينتظرون يومًا عظيمًا من الناحية العائلة، فربما يتجمع الأقارب والأبناء، وتحظى بيوم مليء بالحركة والنشاط.

كما يقابل أصحاب برج الميزان علاقات مهمة جديدة على المستوى الشخصى أو المهنى، فكن على استعداد للمشاركة فى العديد من الاحتفالات والمناسبات ومقابلة كل ما هو جديد، فأنه يوم مليء بالفرح.

>ومن ضمن الحركة التى يشهدها مواليد برج الميزان اليوم ربما تشارك فى مجموعات للسفر، فتأكد من وضع خطة لهذا اليوم النشط.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم أن ينتظروا أخبارًا سارة ومفرحة، ولكن على الجانب الآخر يشغلك التفكير فى بعض الأمور الشخصية والخاصة، وتنصحهم بعدم حل أى مشكلات اليوم وتأجليها.

كما ينصح لمواليد برج الميزان اليوم أن يفكروا جيدًا قبل أخذ أى قرارات، ودراسة كل النواحى قبل القدوم على أى خطوة.

كما يجب الحذر من الانطواء الذى سوف يتسلل إليك فى هذا اليوم، وقم بعمل العديد من المشاريع المختلفة للسيطرة على هذه الحالة وتخرج من الإطار الروتينى المسيطر عليك.

ومن الناحية العاطفية يجب أن تكون أكثر هدوءًا مع الحبيب اليوم، حيث تصبح سريع الغضب وشديد الحساسية.

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